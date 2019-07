Anschlag mit „Öl-Bombe“ auf rot-weiß-rote Jacht

Ankern ohne Bojenfixierung ist kostenlos

Der Skipper verweigerte, da er das Schiff gar nicht an den Bojen fixiert hatte. Und das alleinige Ankern ist in dieser Bucht (laut offizieller Info des kroatischen Schifffahrtsministeriums) kostenlos. Die mehrköpfige Besatzung der Jacht ging (wenn auch mit einem mulmigen Gefühl) zu Bett. Am nächsten Morgen dann der Schock: Attentäter hatten einen mit Altöl befüllten Plastiksack aufs Deck geschleudert.