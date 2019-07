Jugendgangs sorgen in Gemeindebauten für Wirbel

In großen Wohnanlagen, wo viele Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Milieus auf engstem Raum zusammenkommen, gebe es grundsätzlich immer wieder Einsätze, doch „das große Verbrechen“ tobe deshalb nicht, so die Entwarnung. Der Polizei und der Stadt machen junge Gangs in Wien aber derzeit generell Kopfzerbrechen. Eine Taskforce Jugendbanden nimmt sich des Problems an.