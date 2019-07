Rapid präsentiert neues Trikot mit einer Legende

Das neue Rapid-Trikot ist stets ein gut gehütetes Geheimnis, da war auch das neue Heimdress der Grün-Weißen keine Ausnahme. Kurz vor dem Start in die neue Saison und passend zum Testspiel des Rekordmeisters am Sonntag (18.45 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg wurde es am Donnerstag offiziell enthüllt - mit einem coolen Video-Clip und Legende Alfred Körner (siehe unten).