Heute fällt Beschluss zum Bau von 230 Wohnungen

Und sowohl Fuchs, als auch Altbauer sehen die Beteiligung zweier Baugruppen problematisch. Dabei handelt es sich um Vereine, die sich in das Projekt einkaufen und dann ihren Anteil selbst verwerten und verwalten wollen. „Da braucht es mehr Transparenz, was wirklich passieren soll“, so Fuchs und Altbauer unisono.