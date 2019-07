Homo-Ehe und Abtreibung in Nordirland bald legal?

Abreibung und Homoehe sind in Nordirland illegal, anders als im Rest Großbritanniens. Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP), auf deren Unterstützung die konservative Regierung in London angewiesen ist, stemmt sich vehement gegen jegliche Änderung. Die Regierung von Premierministerin Theresa May hatte stets betont, die Entscheidung den Politikern in Belfast überlassen zu wollen.