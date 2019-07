„Operation Störche“ in Eibiswald ist geglückt

Mit einjähriger Unterbrechung sind die Störche nach Eibiswald zurückgekehrt. Sehr zur Freude der Bevölkerung und auch von Bürgermeister Andreas Thürschweller, der in Zusammenarbeit mit dem Veterinärmediziner Gregor Stanek und der Freiwilligen Feuerwehr heuer im Frühjahr einen neuen Horst am Dach des Rathauses errichtet hat. Leider wurde am Montag ein Adebar in der Wolfsiedlung schwerverletzt aufgefunden, der zweite Storch wäre mit der Fütterung der drei Jungen überfordert gewesen. Die Rettungsaktion verlief absolut reibungslos. Die „Krone“ war vor Ort dabei!