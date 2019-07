Diese Produkte sind ein Muss für alle Fans

„Der König der Löwen“ ist einer der erfolgreichsten Zeichentrickfilme aller Zeiten. Auf den ersten Teil folgten zwei weitere Teile und sogar eine eigene Fernsehserie („Timon und Pumba“), die Millionen von Zuschauern anlockten. Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Jon Favreau wagte sich nun nach 25 Jahren erstmals wieder an eine Neuverfilmung des ersten Teils. Am 18. Juli kommt der „Disney“-Klassiker in die österreichischen Kinos - real und herzergreifend wie nie zuvor.