Brände in Serie fordern Retter

Einen wahren Einsatzmarathon mussten Feuerwehrleute in Niederösterreich bestreiten: In der Nähe von Pöggstall im Bezirk Melk geriet direkt neben einem Wohnhaus ein Stadl in Brand, ein Entsorgungsbetrieb ging in Enzersdorf an der Fischa bei Schwechat in Flammen auf. Und im Weinviertel brannte ein Auto.