Promi-Golfer: Nicht einmal Spagat führte zum Sieg

„Es wird sicher nicht wieder 15 Jahre dauern, bis ich an diesem Turnier teilnehme. Ich hab’ die Landschaft und die steirische Gastfreundschaft sehr genossen“, streute Dieter Thoma den Veranstaltern im Thermengolfclub Loipersdorf-Fürstenfeld Rosen. Dabei reichte es für den Olympiasieger (Skisprung-Teambewerb 1994 in Lillehammer) trotz wildester Verrenkungen am Grün (siehe Foto rechts oben) nicht für den Sieg. In einem packenden Duell hatte am Ende Harry Bodmer, mehrfacher Weltmeister im Einer-Kunstradfahren, die Nase vorne.