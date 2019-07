Vollendeter Orchesterklang mit Amboss und Hammer

Mahler-Hammer wird auch verliehen

In nur einem einzigen Werk braucht man dagegen den Mahler-Hammer. In Gustav Mahlers 6. Sinfonie ist ein Schlag mit ebendiesem Hammer auf Holzboden vorgesehen - das Bruckner Orchester verleiht das selten gebrauchte Instrument an andere Orchester. Für den Transport und die Organisation der Instrumente sind die Orchesterwarte zuständig. Sie schleppen bis zu 175 Kilo schwere Ambosse für die „Meistersinger von Nürnberg“ auf die Bühne oder bringen das bis zu 120 Dezibel laute Tamtam für eine Schostakovich-Sinfonie in Position. Exotisches wie Weingläser, Krotales, Bremstrommeln, Windmaschine oder Autofelgen kommt nicht so oft vor, schlummert aber dennoch griffbereit im Depot.