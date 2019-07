Wellen-Wahnsinn - und 200 Millionen schauen zu

Wellen-Wahnsinn im Surf-Paradies Nazare! Folge neun der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ zeigt diesmal Hauptdarsteller Alex Wippel als Safety-Fahrer, und zwar bei einem Big-Wave-Event der Superlative. Surfen gilt in Brasilien als große Nummer, weswegen der Riesen-Event auf Nazare aus dem Boden gestampft wurde. Via TV waren unglaubliche 200 Millionen Zuseher dabei. Die spektakulären Bilder sehen Sie hier im Video (oben).