Kampf gegen Gift auf den Feldern

In einem „Krone-Bericht von Mark Perry heißt es: “Glyphosat hat nichts auf Ackerflächen, in öffentlichen Grünanlagen oder in privaten Gärten verloren." Was man nur unterstreichen kann. Das Mittel gilt als krebserregend bei Tieren, bei Menschen als wahrscheinlich krebserregend. Eigenschaften, die für ein Verbot reichen müssten. Das sagt einem die reine Vernunft. Wer will sich in kleinen Schritten vergiften? Wohl keiner. Wenn wir in den Supermarkt oder zum Greissler gehen, sollten wir Gewissheit haben, dass die bunten Paradeiser, die saftig-grünen Gurken, knackiger Salat oder anderes Gemüse mit giftigen Stoffen keinesfalls in Berührung gekommen sind. Was Glyphosat betrifft, haben sich Promis für einen Verbot des umstrittenen Wirkstoffes ausgesprochen. Show oder Ernst? Ob es zu einem Verbot kommt, erfahren wir heute.