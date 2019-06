Zahnloses Gesetz lässt das Wettgeschäft boomen

Der Sozial-Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) sind die vielen Wettlokale und das aus ihrer Sicht zu lockere Wettunternehmergesetz ein Dorn im Auge: „Wettbüros sind Teil des Problems. Sie machen das Kleingewerbe kaputt, weil sie am meisten Miete zahlen und Händler somit vertreiben.“ Hagenauer spricht von einem „Wildwuchs an Filial-Wettbüros“, für die es keine weitere Genehmigung brauche. Auch die sozialen Schattenseiten stören sie: „Spielsucht treibt die Leute in die Armut. Da trägt der Papa das Geld direkt ins Wettbüro. Leiden müssen die Kinder.“