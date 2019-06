Lkw-Fahrverbote: Tirol schaltet einen Gang höher

Auch wenn der „bayrische Löwe“ brüllt und gemeinsam mit italienischen Frächtern beleidigt Briefe an die EU-Kommission schreibt: Tirol hält an seinen Fahrverboten fest und weitet sie sogar noch aus. Das ganze sei „unionsrechtskonform“, betonte der Landeschef und unterstrich die Einigkeit aller Parteien in Tirol.