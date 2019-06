Kinderstar fleht, nicht mehr schikaniert zu werden

In Einkaufszentrum beschimpft

Die Volksschülerin schilderte gegenüber „Good Morning America“ einen der Vorfälle, der sie und ihre Familie so verängstigt haben dürfte, dass sie sich jetzt mit dem Appell gegen Mobber an die Öffentlichkeit wandte. Sie sei mit ihrer Familie in einem Einkaufszentrum in Los Angeles gewesen, als eine Frau wütend wurde, weil das spielende Mädchen sich nicht um sie kümmerte und mit ihr sprach.