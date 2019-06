Schwerarbeiter-Regelung für Justizwache gefordert

Schon die alte Regierung stellte der Justizwache bessere Bedingungen in Aussicht. Der über die Ibiza-Affäre gestolperte Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache versprach unter anderem eine Ausdehnung der Schwerarbeiterregelung auf die Justizwache. Daraus wurde aber bekanntlich nichts, die Regierung ist Geschichte. Nun wagt ein weiterer Politiker einen neuen Anlauf: Efgani Dönmez, wilder Abgeordneter, will einen dementsprechenden Antrag an den Nationalrat stellen. Dafür benötigt er aber Unterstützer.