Für Klimaschutz mehr als 500 Millionen Euro

Während die erste Stadt Niederösterreichs jetzt den Klimanotstand ausruft (siehe „Im Brennpunkt“), setzen VP, SP und FP mit dem Budgetbeschluss Schwerpunkte im Klimaschutz. „Wir gehen unseren Weg konsequent weiter und investieren eine halbe Milliarde Euro in diesen Bereich“, so Schleritzko. Konkret stehen im kommenden Jahr für zusätzliche Öffi-Angebote 131 Millionen Euro (+ 38%) bereit, 16 Millionen fließen in den Bereich Wasser und 17 Millionen in die erneuerbaren Energien.