„Verkehrssünder“ nackt auf Motorrad gestoppt

Die Hitzewelle, die Europa derzeit fest im Griff hat und für so manch freizügigen Anblick abseits der Bäder sorgt, macht auch unseren deutschen Nachbarn zu schaffen. Luftige Kleider oder T-Shirts sind aber nicht jedermanns Sache, weshalb so mancher gleich ganz auf lästige Kleidungsstücke verzichtet. Zum Leidwesen anderer geschieht das manchmal nicht nur in den eigenen vier Wänden - so dokumentiert etwa in Brandenburg.