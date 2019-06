Schloss Vasoldsberg wird zur Hochzeits-Location

„Es gibt keine Anrainer“

Der Vorbesitzer - ein Deutscher, der auf Diskretion Wert legt - hat in dem Schloss auch gewohnt. Weder Nusshold noch einer seiner Geschäftspartner haben vor dort einzuziehen: Das weitläufige Anwesen soll eine Eventlocation werden (Hochzeiten etc.). Probleme mit Anrainern wird es nicht geben: „Es gibt keine“, betont Nusshold, der als Gastronom im Grazer Univiertel („Kottulinsky“, „Monkeys“), was das betrifft, schon einiges erlebt hat.