Herzog über Israel-Zeit „Macht sehr viel Spaß“

„Rapid immer ein Thema“

Was an den Gerüchten dran ist, dass Rapid-Förderer Michael Tojner den Rekord-Teamspieler in Hütteldorf sehen will? „Rapid ist für mich immer ein Thema. Ich habe zu Michael ein sehr gutes Verhältnis, die Arbeit mit Israel hat aber derzeit Priorität“, sagt der 50-Jährige. Zudem verfolgen Klubs aus Deutschland und England interessiert seine Arbeit in Israel.