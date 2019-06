Bürger nehmen die Stadt Klagenfurt in das Visier

In dieser Woche gab es etwa Hinweise auf wuchernde Sträucher an öffentlichen Gehwegen. Oder den Ruf nach mehr Schutzwegen. So schreibt etwa eine Bewohnerin aus Welzenegg: „Es ist super, dass es jetzt einen Kreisverkehr gibt. Es fehlt aber ein Übergang zur Bushaltestelle. Ich hoffe daher auf eine Verbesserung.“ Allerdings wird die Plattform auch für anonyme Schuldzuweisungen missbraucht. So werden etwa Falschparker - plus Kennzeichen - fotografiert und dem Magistrat gemeldet.