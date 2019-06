UNO drängt: Familien von IS-Kämpfern zurücknehmen!

„Ausländische Familienmitglieder sollen in ihre Heimat zurückgeholt werden, wenn ihnen nicht wegen Verbrechen ein Prozess nach internationalen Standards gemacht wird“, so Bachelet. Sie lebten unter unmenschlichen Bedingungen in Lagern. Minderjährige, die von der Terrormiliz IS ideologisch beeinflusst worden seien, müssten beschützt und psychologisch betreut werden.