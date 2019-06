Pensionist verletzte sich mit Motorsäge schwer

Montagmittag wollte ein 64-Jähriger mit einer Motorsäge einen vier Meter langen und etwa 80 Zentimeter dicken Baumstamm in kleinere Stücke zerteilen. Beim Ansetzen schnellte die Motorsäge aber zurück. Dabei geriet er mit der linken Hand in die laufende Säge und erlitt schwere Fingerverletzungen. In weiterer Folge schnellte die Säge auch gegen den Oberkörper des Mannes und verletzte ihn im oberen Brustbereich. Der 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber C 12 in das LKH Graz eingeliefert. Der Mann trug zum Unfallszeitpunkt keine Schutzkleidung.