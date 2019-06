„Weniger Gewalttaten durch Waffenverbotszonen“

Acht Messer und eine Softgun abgenommen

Bei einem konkreten Verdacht sind Polizisten in diesen Zonen dazu ermächtigt, Personen nach Waffen zu durchsuchen. Alles in allem wurden bisher acht Messer – drei in der Bogenmeile, fünf im Bereich Bahnhof – und eine Softgun sichergestellt. Darüber hinaus gab es zahlreiche Anzeigen (unter anderem nach dem Suchtmittelgesetz) und einige vorläufige Festnahmen wegen Gerichtsdelikten bzw. diverser Verwaltungsübertretungen.