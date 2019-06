Insolvenzen in Tirol bisher stark gestiegen

151 Insolvenzen in Tirol

Denn 2018 war das Insolvenzniveau extrem niedrig. Eine niedrigere Insolvenzquote gab es in Tirol in den vergangenen 25 Jahren nicht. Die Ursachen dafür sind unter anderem in den niedrigen Zinsen zu suchen, zudem konnten die Tiroler Betriebe mit ihren Produkten gute Ergebnisse erzielen. Die 151 Insolvenzen in Tirol bedeuten, dass heuer ähnlich viele Betriebe wie in den Jahren 2016 und 2017 insolvent wurden. Es gab einige größere Verfahren zu bearbeiten.