Kärntner Hubschrauber bargen Wanderer in Italien

Gemeinsam mit Rettungseinheiten in Pontebba wurde auch die Bergrettung Hermagor alarmiert, blieb aber dann nur in Bereitschaft. Weil das Wetter in den Karnischen Alpen so schlecht war, dass aus Italien keine Hilfe aus der Luft erfolgen konnte, wurde für die Verletzte der Hubschrauber „RK1“ aus Kärnten angefordert. Dieser flog die Urlauberin ins Krankenhaus Villach.