Sex mit 15, den ersten Porno mit 13 Jahren

Wenn der Lehrer daneben steht, fragt man nicht so gerne intime Fragen - dabei gibt es vieles, was jungen Steirern nicht so klar sind. 219 zwischen 15 und 21 hat die AIDS-Hilfe in ihren jüngsten Workshops erreicht. Erkenntnisse dazu: Erstmals Sex haben die Jungen mit 15 Jahren, 72 Prozent der Mädels und 66 Prozent der Burschen reden im Vorfeld über Verhütung, 89 bzw. 87 % verhüten beim ersten Mal.