Aktuelle Trends auf dem Weg zu weniger Müllbergen

Das Gegenteil der Wegwerfgesellschaft ist Kreislaufwirtschaft: Ausgedienter Hausrat wird von der Volkshilfe „aufgemöbelt“ und in ReVital-Shops verkauft. Rund 7600 Kleinwohnungen wurden seit Beginn dieser Initiative, die das Umweltressort des Landes OÖ und der Landesabfallverband vorantreiben, wieder komplett ausgestattet - so kann man sich die Bilanz des Warenumschlags in zehn Jahren am besten vorstellen.