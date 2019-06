Die Paldauer feiern in der Oper 50-Jahr-Jubiläum

Eine skandalfreie Karriere

Ihre weiße Weste – 50 Jahre keine Skandale – haben die Steirer ihren ersten Auftritten im Ausland zu verdanken. Griesbacher und Co. rollten die Schlagergerwelt anfangs nämlich von der Schweiz und Deutschland aus auf. Und in den 70er-Jahren – „damals war die Beleuchtung in den Clubs noch nicht ganz so ausgereift“ – schaffte man es in dunklen Nächten am ehesten, mit weißer Kleidung im Blickfeld der Fans zu bleiben. „Ab diesem Zeitpunkt mussten wir uns ums Outfit keine Sorgen mehr machen, gleichzeitig hatten wir unser Markenzeichen“, erinnert sich Griesbacher.