Messi: So wird‘s nichts mit Titel, 0:2 bei Debüt

Unmöglich ist der Aufstieg ob der kommenden Gegner Paraguay und Katar für Argentinien freilich nicht. Und auch am Samstag hinterließ der Weltmeister von 1978 und 1986 keinen schlechten Eindruck. Kolumbien traf just in der Phase, als der Favorit den gefährlichsten Eindruck hinterließ. Roger Martinez besorgte nach schöner Einzelleistung von knapp außerhalb des Sechzehners das 1:0 (71.). Die Albiceleste hatte zuvor den möglichen Führungstreffer verpasst. Erst scheiterte Nicolas Otamendi mit seinem Kopfball am stark reagierenden Goalie David Ospina, darauf traf Messi - ebenfalls per Kopf - das leer stehende Tor nicht. Der Barcelona-Star sorgte ansonsten mit einem schönen Solo ohne Abschluss für Aufsehen.