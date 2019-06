230 „Mille“ für weiteren Ausbau der Medizin-Uni

Neben der Grazer Uniklinik wird ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Und so war beim Spatenstich am Freitag so ziemlich alles da, was im Staat, in der Stadt und im neuen Stadtteil Rang und Namen hat - allen voran die neue Bildungsministerin Iris Rauskala, Bürgermeister Siegfried Nagl und Hellmut Samonigg, Rektor der Medizin-Uni.