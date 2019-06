Schüler (17) bedrohte seine Lehrerin - verurteilt!

Ein Schüler hat am Freitag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen gefährlicher Drohung einen Schuldspruch unter Vorbehalt einer Strafe erhalten. Die Staatsanwaltschaft warf dem 17-Jährigen vor, er habe am 8. Februar im Unterricht zu einer Lehrerin gesagt, er werde sich überlegen, wie er einer anderen Lehrerin wehtun könne. Er kenne ihr Facebook-Profil und wisse, wo sie wohne.