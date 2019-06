Beim Überholen gestreift: Radfahrer kam zu Sturz

Gegen 7 Uhr fuhr der 46-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Mountainbike auf dem Neufeldweg in nördliche Richtung. Bei der Kreuzung mit dem Sternäckerweg beabsichtigte er, diese in gerader Linie zu überqueren. Unmittelbar vor der Kreuzung wurde er laut eigenen Angaben von einem Pkw überholt, der nach dem Überholvorgang den Sicherheitsabstand beim Wiedereinordnen nicht eingehalten und dabei das Vorderrad des Fahrrades gestreift habe. Der 46-Jährige kam dadurch zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Über den zweitbeteiligten Fahrzeuglenker konnte der 46-Jährige keine konkreten Angaben machen.