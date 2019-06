Mysteriöse Todesfälle: ManUnited-Star reist ab

Rojo war mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Punta Cana, in der Dominikanischen Republik auf Urlaub, als ein Tourist in dem Hotel, in dem sie untergebracht waren, plötzlich sein Leben verlor. Das Seltsame ist, dass es der vierte Todesfall in Punta Cana in den letzten zwei Monaten war, schreibt „Marca“ .