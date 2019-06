Schüler und Studenten entwickeln neue Dämmstoffe

Ein Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz starteten Schüler der HBLA Ursprung in Elixhausen und Studierende am Campus Kuchl der FH Salzburg: Sie arbeiten gemeinsam an der Entwicklung neuer Materialien, wie etwa Dämmstoffen für Häuser, die vollständig natürlich hergestellt und später wieder in den ökologischen Kreislauf eingebracht werden.