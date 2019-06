Ganztagsschule bleibt der Ausnahmefall

Exakt 6706 Kinder werden derzeit in mehr als 300 Gruppen an 117 Schulen am Nachmittag betreut. Es gibt aber nur acht echte Ganztagsschulen: Die „Polys“ in Bad Gastein, Bischofhofen, Mattsee, Taxenbach und Tamsweg, die Sonderschule für körperbehinderte Schüler, die Anna-Bertha-Königsegg-Sonderschule und eine je dritte und vierte Klasse in der Volksschule Lehen 2 (alle Stadt Salzburg).