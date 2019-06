Lungauer entwickeln innovative Weltideen

Der erste Platz ging an ein Projekt, das Stau als Chance für den Lungau nutzt. Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Zederhaus und dem Katschberg reihen sich besonders zur Ferienzeit zehntausende Autos über viele Tage in Staukolonnen. Mit „Jamination“ möchte das Siegerteam die Stehzeiten auf der Straße durch innovative Technologien in neue Erlebnisse transformieren. Die Idee: Kommunikation mit und die Vernetzung von Stauenden miteinander. Spaß und Produktivität ersetzen unnütze und langweilige Wartezeiten.