Dreiste 24-Jährige ließen Pkw über Böschung rollen

Eine dreiste Aktion lieferten sich zwei Einheimische (beide 24) in der Nacht auf Montag bei einem Zeltfest in Prutz in Tirol! Sie öffneten einen unversperrten Pkw, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Danach lösten sie die Handbremse, schoben den Wagen in Richtung Landesstraße und ließen ihn einfach rollen. Der Pkw rollte rückwärts rund vier Meter über die angrenzende, steil abfallende Straßenböschung und blieb schwer beschädigt im Graben stecken.