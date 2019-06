krone.at-Journalistin als Klimaschützerin geehrt

Seit neun Jahren vergibt der Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich den Journalistenpreis. Junge Journalistinnen und Journalisten sind dabei gefragt und haben die Chance, durch ihre Arbeiten auf sich aufmerksam zu machen. „Krone“-Online-Kollegin Jana Pasching aus Schönberg am Kamp, Bezirk Krems, wurde vergangene Woche im Raiffeisen-Haus in Wien von der Jury unter dem Vorsitz von Dr. Georg Wailand, stellvertretender Chefredakteur der „Krone“, für ihre Arbeit zum Thema Klimawandel ausgezeichnet.