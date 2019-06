Zum Kirchlein in der Felswand über Gschnitz

Auf einem Wiesenvorsprung in den Felswänden im steilen, abschüssigen Gelände oberhalb von Gschnitz steht seit dem 14. Jahrhundert das Kirchlein St. Magdalena. 1307 wurde es erstmals erwähnt, es diente mit dem Nebengebäude als Einsiedelei. Heute lebt in den Sommermonaten Peter Pranger beinahe als Einsiedler dort in 1661 Metern Höhe und betreibt die kleine Jausenstation. „Ich bin heuer den 43. Sommer heroben“, sagt er. In seiner spartanischen Küche bereitet er alle Speisen selbst zu. „Eier mit Speck und Kaiserschmarrn mögen die Gäste am liebsten“, erzählt er.