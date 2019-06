Miese Tierquälereien sorgen für Entsetzen

Verendete Schafe und hochgradig vernachlässigte Lämmer und Ziegen in landwirtschaftlichen Betrieben, abgemagerte Rinder, die 40 Zentimeter hoch in Gülle stehen, isoliert gehaltene Schäferhunde im Keller, Hunde mit Kettenwürgehalsband ohne Stoppvorrichtung, Tierschutzübertretungen bei der Rotwildhaltung: „2018 gab es leider schlimme und zahlreiche Fälle von Tierquälerei“, berichtete die steirische Tierschutzombudsfrau am Donnerstag bei der Präsentation ihres Tätigkeitsberichts in Graz. Betroffen waren Heim-, Nutz- und Wildtiere.