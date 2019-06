Schulbetreuung: Weniger Leistung, höhere Beiträge?

2,6 Millionen Euro Entgang allein in Graz

Diese Regelung sollte mit dem Schuljahr 2019/20 in Kraft treten. Zwar hat sich Schwarz-Blau im Bund in der Zwischenzeit nach Protesten der Gemeinden und Städte auf eine Gesetzesnovelle geeinigt, nämlich eine weitere Förderung auch für bestehende Gruppen.Vor dem Beschluss ist Schwarz-Blau allerdings geplatzt. Der Grazer VP-Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner: „Ich appelliere an die Übergangsregierung:Die von Schwarz-Blau geplante Novelle ist ausverhandelt,sie braucht nur umgesetzt zu werden. Allein in Graz geht es um Bundesmittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro jährlich. Betroffen sind aber alle Gemeinden und Städte mit Nachmittagsbetreuung.“