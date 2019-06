Erst Botox und shoppen, danach Party mit Freunden!

Christina Lugner hatte an ihrem Ehrentag alle Hände voll zu tun: Erst auf ein Botoxspritzerl zu Schönheitsdoc Arthur Worseg, dann ein Shoppingmarathon in der Wiener Innenstadt, gefolgt von Haare und Make-up für die große Geburtstagssause am Abend. Adabei-TV hat bei der Party vorbeigeschaut.