Volksschüler drehten Kurzfilme zu Europa

Als großer Gewinner ging die Praxisvolksschule Salzburg in der Kategorie „Primarstufe“ hervor. Die Kinder erarbeiteten ein Weihnachtsmusical und drehten Kurzfilme, wobei es um die Bräuche und Sitten in den europäischen Ländern ging. Die Neue Mittelschule Kaprun siegte in der Kategorie „Sekundarstufe 1“ mit ihrem Projekt „Unser Europa“. Dabei setzten sich die Jugendlichen unter anderem kritisch mit dem Thema Armut auseinander, drehten Kurzfilme und initiierten einen Spendenrucksack für armutsgefährdete Kinder in Rumänien. Mit ihrem Video „Wir und die EU“ gewann die Höhere Lehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe (HLW) Elisabethinum in der Kategorie „Sekundarstufe 2“.