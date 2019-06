Den Steirern droht heuer eine Gelsen-Plage

Gewittergefahr nimmt zu

Mit der Sonne bilden sich schon am Mittwochvormittag einige größere Wolken, in der Obersteiermark gibt es gegen Mittag gewittrige Regenschauer. Auch am Donnerstag muss man mit Blitz und Donner rechnen - laut Ubimet besteht bei dieser Wetterlage mit schwachem Höhenwind die Gefahr von großen Regenmengen in Kürze. Ebenfalls negativ: Nicht nur Wespen schwirren den Steirern um die Ohren, uns droht auch eine Gelsenplage.