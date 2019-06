Steirische Chefetagen bleiben weiter in Männerhand

Die Hälfte der Regierungsmitglieder in Österreich sind nun Frauen. „Es kann in Zukunft keiner mehr sagen, es geht nicht.“ Dieser Satz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Angelobung am Montag bringt Heide Cortolezis zum Strahlen: „Ich hoffe, dass das alle gehört haben.“