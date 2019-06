Steirische Diözese baut die Grazer „Stadtkrone“ um

Im Grazer Priesterseminar soll ein Zentrum für Bildung, Kunst und Kultur entstehen. Menschen aller Konfessionen werden dort willkommen sein. Die Diözese will dafür 15 bis 20 Millionen Euro in die Hand nehmen. Im Zuge des Umbaus soll auch der Garten zugänglich gemacht werden. Am Dienstag wurde ein erstes Grobkonzept präsentiert.