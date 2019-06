„Man fühlt sich einfach vollkommen verstanden“

Eine angenehme Atmosphäre schaffen

Manuela Steinkellner , Tirol-Leiterin der Österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung (chronische Darmerkrankung), weiß, dass dies vor allem bei schambehafteten Themen oft schwer ist. Sie versucht, die Treffen so angenehm wie möglich zu gestalten. „Einmal im Monat haben wir einen kleinen Stammtisch, an dem wir alle das essen, was wir eigentlich nicht dürften“, gibt sie preis. Auch die Wochenendseminare sind durch die richtige Atmosphäre immer gut besucht.