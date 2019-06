Lkw-Fahrer geriet in Stromkreis - schwer verletzt!

Schon wieder erlitt ein Mann in der Steiermark einen schweren Stromschlag: Montagmittag erwischte es einen 47-jährigen Lkw-Fahrer bei Asphaltierungsarbeiten in Knittelfeld. Mit einer hochgekippten Ladefläche fuhr er in eine 30-kv-Leitung und geriet dadurch in den Stromkreis.