33-Jährige bei Absturz mit Gleitschirm verletzt

Eine 33-jährige Einheimische wollte am Samstag Mittag in Brandenberg mit ihrem Gleitschirm vom so genannten „Voldöppberg“ ins Tal nach Kramsach fliegen. Doch beim Start wurde der Paragleiter von einer Windböe erfasst. Die Frau verlor die Kontrolle, schlug auf dem Waldwiesenboden auf und verletzte sich schwer.